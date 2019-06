Bolsonaro diz que a privatização dos Correios ganha força no governo

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a privatização dos Correios. Por meio de suas redes sociais, Bolsonaro disse que para que os serviços melhores e com o preço mais justo, é necessária uma menor participação do Estado. Além disso, reforçou que a venda da empresa “ganha forma” em sua administração.

“Serviços melhores e mais baratos só podem existir com menos Estado e mais concorrência, via iniciativa privada. Entre as estatais, a privatização dos Correios ganha força em nosso governo”, escreveu o presidente.

Em abril, Bolsonaro confirmou que a ideia de vender a estatal já estava aprovada, mas antes desejava trazer a público os prejuízos financeiros da empresa e os desvios no fundo de pensão da empresa Postalis, alvo de escândalos e de operações da Polícia Federal.

A declaração de Bolsonaro vem na esteira da recente aprovação, por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso. Entretanto, no caso a “empresa-mãe”, ainda continua sendo exigida a votação no Congresso.

Governo defendia flexibilização

O governo Bolsonaro defendia a flexibilização de regras para a comercialização de estatais, alegando que poderia gerar mais de R$ 80 bilhões de caixa com privatizações.

Nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o advogado-geral da União, André Mendonça, fizeram um périplo por gabinetes de ministros do Supremo para defender a possibilidade de o Executivo poder se desfazer de empresas estatais sem aval do Legislativo.

Ainda na quinta, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que a decisão do Supremo foi “importantíssima” para os investimentos previstos no setor de petróleo e gás e no setor elétrico.

“Vai permitir, também, para a nossa política de abertura do mercado de derivados e do gás, gerar competitividade e justeza tarifária, fundamental para a retomada do crescimento econômico e industrial do país”, acrescentou.

Nesta sexta, em evento no Rio de Janeiro, Albuquerque voltou a falar sobre o assunto, e disse estar “feliz” com a decisão. “Eu acho que tem muito a ver não só com a Petrobras, mas com o futuro promissor do nosso país”.