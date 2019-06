Bolsonaro diz que sempre falou em alguém no Supremo com o perfil de Sérgio Moro

O presidente Jair Bolsonaro não quis falar em nenhum nome para o STF (Supremo Tribunal Federal) depois de ter sinalizado a intenção de indicar um evangélico para uma vaga. “Em novembro do ano que vem, eu te digo em primeira mão”, disse Bolsonaro quando questionado sobre o assunto. “Eu sempre falei durante a pré-campanha e a campanha minha que eu queria alguém no Supremo do perfil do (Sérgio) Moro, mas nada além disso”‘, declarou, quando questionado se o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que é católico, estaria fora da disputa.

Gênero

Ao comentar a polêmica na Câmara em torno da palavra “gênero” na medida provisória que promove um pente-fino em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o presidente declarou que vai determinar que fichas preenchidas em aeroportos tragam no formulário as palavras “pai e mãe”, e não “genitor 1 e genitor 2”.

Pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisa divulgou na sexta-feira (31) um levantamento feito em 168 municípios, em 26 Estados e no Distrito Federal, apontando que a maioria dos entrevistados apoia a indicação do de Sérgio Moro para o cargo de ministro do Supremo.

Segundo relatório do instituto, dos 2.066 entrevistados, consultados por telefone, entre os dias 23 e 27 deste mês, 59,7% aprovam a indicação de Moro, ex-juiz de 1ª instância da comarca de Curitiba, no Paraná. Moro pediu exoneração do exercício da magistratura para assumir o cargo de ministro em 1º de janeiro deste ano.

Outros 33% dos entrevistados desaprovam a indicação, que depende de inciativa do presidente Jair Bolsonaro e aprovação do Senado, após sabatina do indicado pelos senadores. Não souberam ou não opinaram sobre o assunto em questão 7,1% dos consultados.

Compromisso

No dia 12 deste mês, Bolsonaro, em entrevista ao jornalista Milton Neves, transmitida pela TV Band News e Rádio Bandeirantes, disse que fez “um compromisso” com Moro de indicá-lo à mais alta corte de Justiça do País.

“Fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura, e falei que a primeira vaga que tiver está à sua disposição. Ele vai ter que passar por sabatina técnica e política, mas vou honrar esse compromisso com ele, caso queira ir” afirmou o presidente. No ano que vem haverá uma vaga no STF, quando o decano da Corte Celso de Melo se aposentará compulsoriamente por completar 75 anos.

Loteria

Em Lisboa para participar de um evento jurídico, em abril passado, Moro disse ao jornal português “Expresso” que uma eventual indicação para ocupar vaga no STF “seria como ganhar na loteria”.

Deixe seu comentário: