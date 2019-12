Política Bolsonaro diz que tem “canal aberto” e, se for o caso, falará com Trump sobre o anúncio de tarifas

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Bolsonaro foi questionado sobre o tema ao sair do Palácio da Alvorada Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa ao sair do Palácio da Alvorada (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (02) que, se necessário, conversará com Donald Trump a respeito da restauração de tarifas sobre a importação, pelos EUA, de aço e alumínio do Brasil e da Argentina.

Trump afirmou, em uma rede social, que a desvalorização das moedas de Brasil e Argentina prejudica agricultores norte-americanos. Por isso, vai restaurar as tarifas de importação sobre o aço e o alumínio dos dois países.

“Brasil e Argentina têm presidido uma desvalorização maciça de suas moedas. O que não é bom para nossos agricultores”, escreveu Trump. “Portanto, com efeito imediato, restaurarei as tarifas de todo o aço e alumínio enviados para os EUA a partir desses países.”

Após a manifestação de Trump, Bolsonaro foi questionado sobre o tema ao sair do Palácio da Alvorada, onde costuma conversar com apoiadores e jornalistas. O presidente brasileiro informou que conversará com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as tarifas norte-americanas.

Bolsonaro disse ter um “canal aberto” com Trump, que poderá ser usado nesse caso. “Vou falar com o Guedes hoje. Alumínio? Vou falar com o Paulo Guedes agora. Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo para o Trump. Eu tenho um canal aberto com ele”, declarou.

Indagado se é possível reverter o anúncio de Trump, Bolsonaro insistiu que falará primeiro com Guedes: “Converso com o Paulo Guedes e depois dou uma resposta, para não ter que recuar”.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário