Bolsonaro entrega 472 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida

Em sua primeira viagem ao Nordeste desde que tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro entregou 472 imóveis em um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, em Petrolina (PE). A entrega ocorreu em uma cerimônia nesta sexta-feira (24). Cerca de 2 mil pessoas serão beneficiadas.

“Não há recompensa maior do que estar entre amigos. Pode ter certeza, meu coração é pernambucano”, disse Bolsonaro durante o discurso após a entrega das chaves aos novos moradores.

Bolsonaro disse ainda que é o presidente de todos os brasileiros e agradeceu o apoio dos nordestinos. “Eu não estou no Nordeste, eu estou no Brasil. O Brasil é a nossa pátria, o Brasil é uma só região, um só povo e uma só raça”, afirmou o presidente.

Aluguel ou casa própria?

Na mesma ocasião, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afimrou que o governo federal estuda implantar um “aluguel social”, com tarifa acessível, para beneficiários do Minha Casa, Minha Vida. Camuto afirmou que as mudanças estão em estudo nas linhas de crédito destinadas a atender aos mais pobres, para famílias que acessam o programa por meio das chamadas “faixa 1” (com renda de até R$ 1.800) e “faixa 1,5” (com renda de até R$ 2.600).

Um dos principais problemas do programa, identificado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), é a comercialização irregular de casas. Em alguns casos, as famílias acabam vendendo os imóveis a outras pessoas para ganhar dinheiro, voltando à condição de vulnerabilidade. Com a mudança, a venda será impossibilitada, visto que a família poderá morar no imóvel, mas não terá o direito de posse, pois o imóvel pertencerá ao Estado.

