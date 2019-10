Bolsonaro se encontra com banqueiros na Arábia Saudita

O presidente Jair Bolsonaro abriu espaço na sua agenda na Arábia Saudita para se encontrar com grandes banqueiros. Nesta terça-feira (29), ele se reuniu com John Waldron, presidente do Goldman Sachs & CO. Nesta quarta-feira (30), será a vez de altos funcionários do japonês Soft Bank.

Os executivos estão em Riad, capital saudita, para participar da conferência conhecida como “Davos no Deserto” e aproveitaram para pedir uma audiência com o presidente brasileiro.

Bolsonaro é uma das estrelas da conferência junto com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Poucos líderes internacionais aceitaram participar depois que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, foi acusado de mandar matar um jornalista no ano passado.

No encontro desta terça, Bolsonaro disse a Waldron que os investidores têm mais confiança para investir no Brasil após a aprovação da reforma da Previdência e garantiu que vai prosseguir com as reformas.

O executivo americano afirmou que o banco apoia integralmente essa agenda e está interessado em financiar obras de infraestrutura no Brasil. Uma das áreas que mais atraem os bancos de investimento é o saneamento.