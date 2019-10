Bombeiros combatem incêndio em centro comercial em Santiago, no Chile

Bombeiros trabalham para apagar incêndio em um centro comercial na principal avenida de Santiago, capital do Chile, nesta segunda-feira (28). Não está confirmado, por enquanto, se o fogo tem relação com os protestos que ocorrem no país, em mais um dia de manifestações.

Ao menos 14 equipes do corpo de bombeiros local trabalham no combate às chamas. Nas imediações, funciona um hotel que precisou ser esvaziado, além de clínicas médicas. Não há informação de quantos estabelecimentos estavam abertos ou fechados quando o fogo começou.

De acordo com o jornal “La Tercera”, o incêndio teve início no momento em que manifestantes tentavam saquear uma loja e uma lanchonete que funcionavam no local. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente.

Por volta das 20h40, os bombeiros informaram que a propagação do incêndio estava controlada. Segundo a corporação, não há desaparecidos ou vítimas até o momento. Mesmo assim, voluntários entraram no prédio em busca de pessoas possivelmente presas durante o fogo.

O prédio onde houve o incêndio fica a 850 metros do Palácio La Moneda, sede do governo do Chile e para onde milhares de manifestantes marcham no início da noite desta segunda-feira. As informações são do portal G1.