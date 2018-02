Botafogo confirma Alberto Valentim como novo treinador para 2018

Depois de demitir Felipe Conceição no sábado (10), o Botafogo agiu rápido e confirmou seu novo técnico para a atual temporada. Alberto Valentim, indicado por Cuca e ex-treinador de Palmeiras e RB Brasil, assumirá o comando do Alvinegro. O anúncio foi feito por meio de nota oficial divulgada no site do clube. A apresentação do novo técnico acontecerá nesta quarta-feira, às 14h, no estádio Nilton Santos.

Valentim é um dos técnicos da nova geração no Brasil. Ex-jogador de Atlético-PR, Flamengo e Cruzeiro, foi estagiário de Udinese, Juventus e Roma como gerente esportivo. Desde 2012, foi auxiliar técnico do Furacão e também do Palmeiras. Em 2017, assumiu o próprio Palmeiras como treinador efetivo e também teve passagem pelo RB Brasil.

