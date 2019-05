O principal indicador da bolsa paulista, a B3, subiu nesta segunda-feira (27) e se aproximou do patamar de 95 mil pontos, com agentes financeiros monitorando o impacto das manifestações em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro no domingo no comportamento dos parlamentares. O Ibovespa subiu 1,32%, a 94.864 pontos.

