Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

O clube gremista pagaria R$ 7 milhões ao Juventude pelo atleta. Foto: Fernando Alves/E.C Juventude O clube gremista pagaria R$ 7 milhões ao Juventude pelo atleta. (Foto: Fernando Alves/E.C Juventude) Foto: Fernando Alves/E.C Juventude

Com a reprovação nos exames médicos, o volante Caíque, do Juventude, não virá mais para a equipe gremista. No entanto, o próprio jogador divulgou em suas redes sociais informações sobre sua condição física, que contradizem a avaliação do Grêmio. Ele afirma estar 100% recuperado e apresenta as partidas que disputou após a recuperação: “foram cinco jogos, sendo apenas um como reserva, totalizando 240 minutos jogados de 450 possíveis, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro”.

Após a transferência fracassada por conta de uma suposta lesão, o volante de 29 anos procurou, em conjunto com seu staff, um profissional de Curitiba e passou por uma nova bateria de exames, que tranquilizou o atleta e “atestou sua condição física e irrestrita aptidão clínica”. Caíque ressalta que está buscando novos exames não para retomar uma possível conversa com o Grêmio, mas sim para garantir que pode jogar e ajudar o Juventude no restante da temporada.

Possíveis soluções

Diante disso, Mano Menezes tem à sua disposição para o meio-campo: Cuéllar, Edenilson, Villasanti, Alex Santana e os meninos da base, Ronaldo e Zortéa. Além deles, o Grêmio recebe neste sábado (5) o retorno de um jogador que estava emprestado: Felipe Carballo, que atuava no New York Red Bulls e jogou sua última partida no fim de semana passado contra o Minnesota, pela Major League Soccer. O volante disputou 16 partidas pela equipe norte-americana e deu apenas uma assistência.

