O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, subiu nesta quarta-feira (23), renovando o patamar recorde de fechamento, com a aprovação final da reforma da Previdência no Congresso e em dia marcado pelo início da divulgação de balanços do trimestrais de empresas no índice. O Ibovespa subiu 0,15%, aos 107.543 pontos.