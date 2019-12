O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou no azul nesta quarta-feira (11), após esperada decisão do Federal Reserve, o banco central dos EUA, de manter a taxa de juros do país, e ainda à espera da definição sobre a taxa Selic no Brasil. O Ibovespa terminou o dia em alta 0,26%, aos 110.964 pontos.