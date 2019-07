O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira (15), de olho no cenário local após aprovação do texto principal da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara e com definição de que o segundo turno ocorrerá apenas em agosto. O Ibovespa recuou 0,1%, a 103.802 pontos.

