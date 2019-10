O principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta quarta-feira (2), com o mercado externo desfavorável e investidores de olho na votação da reforma da Previdência no Senado. O Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 2,90%, aos 101.031 pontos, no menor nível em quase um mês.