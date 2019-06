A Bovespa fechou em queda nesta quarta-feira (12), depois de passar a manhã em alta, monitorando as disputas comerciais no exterior, e com investidores de olho na agenda de reformas um dia depois de o Congresso aprovar crédito suplementar para que o governo contorne a regra de ouro. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa paulista, caiu 0,65%, aos 98.320 pontos.