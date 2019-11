Capa – Magazine Brad Pitt estaria namorando atriz de Arrested Development

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

O ator de 55 anos estaria se relacionando com outra atriz bem mais nova, Alia Shawkat, de 30 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Brad Pitt teria encontrado uma nova namorada após a separação de Angelina Jolie. O ator de 55 anos estaria se relacionando com outra atriz bem mais nova, Alia Shawkat, de 30 anos, que ficou conhecida por interpretar a Maeby na série “Arrested Development”, atualmente disponibilizada pela Netflix. Ela também estrela a série “Search Party”, do canal pago TBS, que foi renovada e transferida para a vindoura plataforma HBO Max.

Os dois foram vistos juntos no fim de semana passado, durante um evento artístico na Wilding Cran Gallery, em Los Angeles (EUA), onde acabaram fotografados por outros frequentadores. Foi a terceira vez que fotos do casal circularam pela internet.

No mês passado, eles também desfilaram lado a lado no show do comediante Mike Birbiglia e em setembro chegaram juntos à festa de lançamento de “A Play Is a Poem”, promovida pelo cineasta Ethan Cohen, ambas as vezes em Los Angeles.

