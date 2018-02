Brad Pitt se envolveu em acidente de trânsito com três carros em Los Angeles

O ator Brad Pitt está vivendo uma maré de azar. Após se separar de Angelina Jolie, o astro se envolveu em um engavetamento de carros durante a semana, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). De acordo com veículos de comunicação norte-americanos, o ator bateu seu Tesla em um veículo, que por sua vez bateu em um terceiro carro. De barba branca, usando óculos e calças de moletom, o ator desceu do carro para conversar e trocar informações com os outros motoristas.

Pitt cumprimentou os dois homens antes de voltar para seu carro. Aparentemente, o ator estava sozinho, sem a companhia de nenhum dos seus seis filhos com Jolie: Maddox, 16 anos, Pax, 14 anos, Zahara, 13 anos, Shiloh, 11 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, 9 anos.

O ator continua negociando os termos do divórcio com Jolie, que entrou com o pedido de separação em setembro de 2016. Os artistas se casaram em 2014, após uma década juntos

Casamentos

Jennifer Aniston e Brad Pitt se casaram em 2000, mas o casamento deles começou a ter problemas em 2004, quando Pitt e Angelina Jolie supostamente começaram a se relacionar, durante as gravações do filme “Sr. E Sr.ª Smith”. Na época, ambos negaram qualquer envolvimento, mas começaram a ser fotografados juntos nas viagens de Jolie em missões humanitárias.

Em uma entrevista para a “Vogue” em 2007, Jolie afirmou que ela e Pitt começaram a se relacionar romanticamente somente após o ator se divorciar de Aniston, em 2005. Contudo, ela contou que começou a desenvolver sentimentos por Pitt enquanto gravavam o filme.

“Por conta do filme nós acabamos nos aproximando e fazendo coisas loucas. Acho que encontramos uma amizade e parceria que acabou acontecendo. Em alguns meses, eu pensava ‘Deus, mal posso esperar para chegar ao trabalho'”, afirmou Jolie.

No ano seguinte, Aniston disse em sua entrevista para a “Vogue” que os comentários de Jolie foram inapropriados. “Houve histórias que aconteceram, definitivamente, em uma época que eu não sabia o que estava havendo. Dizer aquelas coisas sobre como ela mal podia esperar para chegar ao trabalho não foi nada legal.”

Jolie e Pitt começaram a namorar publicamente logo após o divórcio do ator, mas se casaram apenas em 2014. O casal tem seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Eles se divorciaram em setembro de 2016, após 11 anos juntos.

Na época, o site “TMZ” informou que Angelina entrou com o pedido de divórcio alegando diferenças irreconciliáveis — Brad teria problemas com álcool.

Recentemente, Brad, que afirma ter parado de beber desde a separação de Angelina, começou a fazer terapia e teria pedido desculpas “por todo mal-estar causado” a sua primeira ex-mulher, que agora é casada com Justin Theroux. O ator e Aniston se casaram em 2015, em uma cerimônia realizada na sua residência em Bel-Air.

Em janeiro, Jolie e Aniston se encontraram pela segunda vez em nove anos no Globo de Ouro. Na ocasião, a exmulher de Pitt foi flagrada ignorando a atriz de “Friends” no palco da cerimônia.

Há rumores de que Pitt e Aniston se reaproximaram após o pedido de divórcio de Jolie. Contudo, a atriz declarou que “ao olhar para seu marido” e seu lar, não “há outro lugar onde gostaria de estar”.

