Vizinha do Porto, no Norte de Portugal, a histórica Braga desponta como um dos destinos favoritos dos novos imigrantes brasileiros. Estimativas da Câmara Municipal indicam a chegada pelo menos 10 mil nos últimos três anos. O custo de vida mais baixo do que os centros urbanos e a boa oferta de transporte e saúde acabam sendo o principal atrativo da cidade.

