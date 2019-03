Brasil avança em transplantes cardíacos

O Brasil tem avançado na realização de transplantes do coração nos últimos anos, mas ainda precisa realizar mais procedimentos e capacitar médicos para fazerem o devido encaminhamento à cirurgia, de acordo com Fernando Bacal, diretor da Unidade Clínica de Transplante Cardíaco do InCor (Instituto do Coração). No ano passado, 400 pacientes cardíacos foram transplantados no Brasil.

Deixe seu comentário: