Brasil de Pelotas vence o Goiás e fica na vice-liderança temporária da Série B

O Brasil de Pelotas venceu o Goiás no Bento Freitas por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (02), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na etapa inicial, um cachorro invadiu o gramado e precisou ser retirado depois de perseguir o lateral Juninho, do time visitante.

Felipe Garcia inaugurou o escore aos 9 minutos do primeiro tempo depois de cabeceio. Elias igualou após cobrar falta e a bola desviar na zaga aos 17min do mesmo período. No segundo tempo, Elias mandou para as redes aos 21min e decretou o triunfo do Brasil.

O resultado deixou o Xavante temporariamente na vice-liderança, com 39 pontos. A equipe de Rogério Zimmermann volta a campo na próxima sexta (dia 9), contra o Paysandu, no Mangueirão.

