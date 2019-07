Um brasileiro de 32 anos foi morto com pelo menos 11 tiros de pistola na terça-feira (16) em Paranhos (MS), fronteira com a cidade paraguaia Ypejhu. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Emanuel Diaz Ecker. O delegado Edgar Punsky afirmou que ele era sócio do narcotraficante paraguaio Fredy Ariel Irala Fernández, o Lico’i, preso na sexta-feira (12) e considerado “intocável”.

