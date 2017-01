O Brasil conquistou o seu primeiro título na história do tradicional Rally Dakar. A façanha inédita no rali mais prestigiado do mundo foi garantida neste sábado pela dupla Leandro Torres e o navegador Lourival Roldan. Os brasileiros venceram a disputa na categoria UTVs, que fez sua estreia no Dakar 2017, depois de ficarem em segundo na última especial da competição até Buenos Aires. O melhor resultado do país até então era de André Azevedo, vice-campeão nos caminhões em 2003.

– É fantástico. É um sonho realizado. No ano passado, nós disputamos o Dakar para entender o grau de dificuldade. Neste ano, estudamos e planejamos tudo para colocar um pouco mais de agressividade. O mesmo time, o mesmo carro. Nós somos os primeiros vencedores da categoria UTV – comemorou, emocionado, Leandro Torres.

A vitória na etapa deste sábado foi da dupla russa Maganov Ravll e Kirill Shubin. Mas a festa ficou com os brasileiros, que chegaram em segundo, um pouco mais de quatro minutos depois da Rússia, e garantiram o título no geral. Ravll e Shubin ficaram em terceiro na classificação final, enquanto os chineses Wang Fujiang e Li Wei alcançaram a segunda colocação.

– Um cara de 45 anos de idade (Leandro) e outro com quase 60 vencer uma prova tão difícil como essa, é um legado que fica para todo mundo. Tem de tentar, tem de fazer esforço. O brasileiro é um povo diferente. E, se tentar, consegue. O sonho começou quando o UTV se tornou uma categoria (até o ano passado era uma subdivisão dos Carros). Deu certo, formamos uma dupla maravilhosa e realizamos o nosso sonho – destacou Lourival.

A categoria UTV é uma novidade do Rally Dakar. Até a última edição, os representantes da UTV (veículo utilitário multitarefas, modelo que fica entre o carro e o quadriciclo), competiam junto com os carros padrões.

O Rally Dakar 2017 se encerrou neste sábado depois de duas semanas atravessando a América do Sul pelos terrenos belos e desafiadores de Paraguai, Bolívia e Argentina. A competição mais uma vez foi marcada por muitas chuvas, deslizamentos de terra, altitude e mudanças drásticas de temperatura, em um trajeto de mais de 8 mil km.

Nos carros, Stéphane Peterhansel garantiu seu sétimo título (ele também venceu em 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 e 2016). Ele teve como parceiro o navegador Jean-Paul Cottret.

– Esta vitória é particularmente especial porque a competição foi muito dura. Brigar com Sébastien (Loeb) e terminar apenas alguns minutos à frente, não é pouca coisa, não – disse o campeão, que tem mais seis títulos conquistados no início da carreira na Dakar, na categoria duas rodas (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998).

Na categoria motos, o britânico Sam Sunderland, de 27 anos, conquistou a sua primeira vitória. Nos quadriciclos, vitória do russo Sergey Karyakin.

Classificação final do Rally Dakar:

UTVs

1° – Leandro Torres / Lourival Roldan 54h01m50

2º – Wang Fujiang / Li Wei (Polaris) + 4h42m34

3º – Maganov Ravil / Kiril Shubin (Polaris) + 6h05m35

4º – Mao Ruijin / Sebastien Delaunay (Polaris) + 23h30m07

Carros

1º – Stephane Peterhansel / Jean Paul Cottret (Peugeot) 28h49m30

2º – Sebastien Loeb / Daniel Elena (Peugeot) + 5m13

3º – Cyril Despres / David Castera (Peugeot) +33m28

4º – Nani Roma / Alex Haro Bravo (Toyota) + 1h16m43

5º – Giniel De Villiers / Dirk Von Zitzewitz (Toyota) +1h49m48

18º – Sylvio de Barros / Rafael Capoani (MINI) + 8h13m47

Motos

1º – Sam Sunderland (KTM) 32h06m22

2° – Mathias Walkner (KTM) +32m

3º – Gerard Farres Guell (KTM) + 35m40

4º – Adrian Van Beveren (Yamaha) + 36m28

5º – Joan Barreda (Monster Energy Honda Team) + 43m08

59º – Richard Fliter (Honda) + 1h02m30

