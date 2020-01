Acontece BRDE anuncia criação do Programa Promove Sul com aporte de 900 milhões de reais em recursos próprios para o desenvolvimento regional

15 de janeiro de 2020

Governador Eduardo Leite encerrou o evento, ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, do vice-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha e do ex-presidente da instituição, Odacyr Klein Foto: O Sul Foto: O Sul

O governador Eduardo Leite, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, e o vice-presidente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Luiz Corrêa Noronha, anunciaram na tarde desta quarta-feira (15), no Palácio Piratini, a criação do Programa BRDE Promove Sul.

A dotação é de 900 milhões de reais, com recursos de um fundo próprio da instituição financeira, que serão divididos igualmente entre os três Estados do Sul para promover o desenvolvimento produtivo e sustentável. “O valor sai de nosso caixa para ser colocado no mercado de desenvolvimento”, salienta o vice-presidente do BRDE. “O governador optou por um programa muito abrangente, com diversas linhas, disponíveis para todo o empresariado, excluindo apenas o setor público”. Os valores deverão atender demandas do empresariado em projetos prioritários, principalmente nas áreas de energias renováveis e inovação. Noronha reitera que o Banco já havia iniciado um processo de diversificação de fundings, tanto nacionais como internacionais, buscando disponibilizar aos empreendedores da Região Sul linhas de financiamento com taxas e prazos adequados aos seus projetos de investimento.

Ruy Irigaray defende “que este é um grande momento para o BRDE, que tem mostrado participação efetiva no desenvolvimento do Rio Grande do Sul”. Segundo o secretário, “durante muito tempo exportamos talentos e hoje é um momento de acolhimento de nossos empreendedores”. Ele aponta que 2019 fecha com todos os indicativos positivos, tanto para o BRDE quanto para o Badesul, com crescimento de 14,7% na abertura de empresas, “melhor resultado dos últimos cinco anos”.

No encerramento da cerimônia de lançamento do programa, o governador Eduardo Leite destacou que “aqueles que me acompanham nas agendas de governo já conhecem a minha fala em relação à competitividade do Estado. O governo tem dificuldades mas o Estado é forte. Somos um Estado com força, com capacidade de sua gente, inovação, disposição para o trabalho e para o empreendedorismo e precisamos de condições para que este empreendedorismo aconteça”. O Programa, segundo o governador, favorece este ambiente que deverá fomentar novos negócios, crescimento e desenvolvimento para RS. Participaram do evento autoridades e lideranças setoriais, entre elas, o o ex-presidente do BRDE, Odacyr Klein. (Clarice Ledur)

