Cancelada em função da chuva, no final de semana passado, a edição de julho do Brechocão está confirmada para este domingo, 21, das 9h às 16h, no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. O evento, acontece na área de passeio entre o parquinho e o Auditório Araújo Vianna. Estarão disponíveis roupas, bijuterias, bolsas, carteiras, entre outros artigos.

