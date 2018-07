Bruna Marquezine compra a mansão da atriz Flávia Alessandra

Bruna Marquezine está de casa nova! É o que indicou o colunista Leo Dias: a atriz pagou 15 milhões de reais na casa que pertencia a Flávia Alessandra e Otaviano Costa localizada em um condomínio de alto nível na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo ele, os pais de Giulia Costa e Olívia – com quem estão em viagem a Paris (França) – querem morar mais perto da praia no bairro e, por isso, decidiram vender o imóvel e comprar uma cobertura na orla da região.

Casa tem elevador e sala de cinema

Antes de o imóvel ser adquirido pela atriz, que tem planos de viajar após o fim do trabalho atual, estava disponível em sites de venda de imóveis de luxo, e, por neles, era indicado um terreno de 1104 m², dos quais 900 m² eram área construída. Nela, estavam inclusos: uma sala de cinema, outra de jantar, um salão com aproximados 140 m², uma adega, lavabo, cozinha com 40 m², lavanderia anexa, 2 dependências para funcionários, banheiro e sala de academia, além de um elevador.

Fim da personagem em novela

Bruna conversou com a reportagem do programa TV Fama e contou que não concorda totalmente com o final da sua personagem Deus Salve o Rei, novela das sete da TV Globo. A atriz interpreta a sua primeira grande vilã na dramaturgia.

Daniel Adjafre, o autor, já garantiu que rainha não ficará impune diante de tanta maldade. Bruna resolveu responder. “Eu não costumo criar expectativas para o final de nenhum personagem. Eu vi que ele [Daniel Adjafre] disse que ela seria punida, mas eu vi muitas maneiras e sei que ele vai me surpreender. A gente já está descobrindo algumas coisas, só falta chegar o último bloco”, falou.

Bruna já havia revelado uma certa frustração porque a sua personagem ainda não tinha matado ninguém. “Queria. Queria muito, peço isso no set diariamente”, reclamou. “Eu falo: ‘Gente, me deixa matar as pessoas’. Ou eu mando matar, ou não consigo matar”, revelou.

Modelo

Bruna e Neymar estão com planos de morar juntos em Paris, na França, em agosto. A atriz vai aproveitar o tempo no país para estudar francês e sonha em ingressar no mundo da moda como modelo. Para alcançar o desejo, a intérprete da Catarina, na novela “Deus Salve o Rei”, tem se dedicado a mudar a alimentação e intensificado a rotina de exercícios para a entrada nas passarelas. Recentemente, a artista se tornou embaixadora da Puma no Brasil e protagonizou um ensaio de Dia dos Namorados com o jogador de futebol para a C&A.

