Bruna Marquezine curte seus 23 anos na Grécia e Neymar declara seu amor a ela

Bruna Marquezine fez aniversário neste sábado (4). Para as comemorações, a atriz embarcou para Europa e, pela madrugada, já festejava a nova idade durante um banho relaxante na piscina de um hotel. “Na Grécia eu já tenho 23 anos”, declarou a atriz em seu Stories do Instagram. Também pela rede social, a artista ganhou uma nova declaração apaixonada de Neymar, de quem ganhou um festão antecipado no Rio de Janeiro. “Preta, te desejo toda felicidade do mundo. Não é porque eu quero e, sim, porque você merece. Hoje é seu aniversário, mas quem ganha o presente sou eu, por ter você em minha vida. Parabéns, amor. Hoje é um dia especial para quem te ama. Amo você”, escreveu.

Marquezine e Neymar formam um casal romântico e divertido

Para deixar a mensagem para a namorada, o jogador do PSG usou uma foto dos dois abraçados e ele a divertindo com um beijo no rosto. “A maioria dos nossos momentos são assim, eu fazendo palhaçada e ela rindo (às vezes)”, disse o atleta. A verdade é que “Brumar” é um casal romântico e divertido. Recentemente, Bruna e Neymar fizeram guerra de cotonete gigante no aniversário de Davi Lucca, dançaram coladinhos após de casamento de amigos e até fizeram registros de inúmeras caretas, coraçãozinho e se beijaram em foto cabine de festa.

Atriz se despede de 1ª vilã na TV: ‘Que honra foi dar a vida a você, Catarina’

Na Europa, a carioca está de férias após fim da novela “Deus Salve o Rei”, antecessora de “O Tempo Não Para”. Após críticas por atuação no início da trama, a atriz fez um desabafo e afirmou não se arrepender de nada. “Que jornada a nossa, não é mesmo, Catarina? Foi uma aventura e tanto! Nossa trajetória, que teve um início bastante atribulado, foi tão bonita quanto complexa. Repleta de desafios, superações, surpresas, conquistas, descobertas, erros e acertos, tanto pra mim, quanto pra você. E, por isso, eu tenho muito orgulho de nós duas e te levarei para sempre como uma das personagens mais desafiadoras e gratificantes de fazer da minha carreira. Serei sempre grata por todo o aprendizado e crescimento. Que honra foi dar vida a você! Você me fez ir além! E sabe de um coisa, Catarina? Eu também não me arrependo de nada. Faria exatamente tudo igual”.

