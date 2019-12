Celebridades Bruna Marquezine faz vídeo com olhos azuis

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

A atriz está passando uma temporada pela Europa Foto: Divulgação/Puma (Foto: Divulgação/Puma) Foto: Divulgação/Puma

Bruna Marquezine surpreendeu ao aparecer de olhos azuis em novo vídeo compartilhado em seu Stories do Instagram. Usando um filtro do aplicativo, a atriz mostrou o visual diferente e caiu na gargalhada. Rapidamente o registro se espalhou entre os fãs que não só elogiaram a mudança, como apontaram semelhança entre ela e outra famosa: Bruna Linzmeyer.

“Achei a cara”, apontou um internauta. “Igual a Linzmeyer”, disse outro. “Parecidas. Até me confundi”, acrescentou mais uma. “Duas lindas’, elogiou outra. Gravando e estudando na Europa, a artista publicou um novo #tbt e contou estar sentindo saudades de sua cidade ao relembrar uma foto em dia na praia.

No mesmo clique, os internautas voltaram a especular que Bruna Marquezine tivesse feito preenchimento labial. Em novo ensaio de fotos feito para uma revista, a carioca apostou em maquiagem com toque retrô e boca volumosa, gerando burburinhos.

“É contorno com lápis de boca. Essa era a proposta da make e do ensaio. Eu acho lindo. O maquiador e toda a equipe envolvida também. Não era para parecer natural. E, mesmo que fosse preenchimento, ninguém tem nada a ver com a boca alheia. Se não gostou, segue rolando a timeline”, rebateu em resposta a uma internauta. Recentemente, Anitta se inspirou em filtro do Instagram e passou por novo procedimento para deixar a parte superior mais arrebitada.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário