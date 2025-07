Celebridades Bruna Biancardi posta primeiras fotos de Neymar com a filha Mel

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Mel é a segunda filha de Neymar com a influencer Bruna Biancardi. Foto: Gabriel Queiroz/Reprodução/instagram Mel é a segunda filha de Neymar com a influencer Bruna Biancardi. (Foto: Gabriel Queiroz/Reprodução/instagram) Foto: Gabriel Queiroz/Reprodução/instagram

Bruna Biancardi compartilhou as primeiras de Mel, filha recém-nascida fruto do relacionamento com o jogador Neymar. Os registros foram feitos pelo fotógrafo Gabriel Queiro e mostram Neymar na sala de parto e com a bebê, e o momento em que Mavie, filha mais velha do casal, conhece a irmã.

Mel é a segunda filha de Neymar com a influencer Bruna Biancardi. Ela nasceu na madrugada de sábado (5) no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo.

A pequena Mel é a quarta filha de Neymar, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, nascido da relação com Carol Dantas; de Mavie, nascida em 2023, da relação com Biancardi; e de Helena, nascida em 2024, da relação com modelo Amanda Kimberlly.

“Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você”, Biancardi escreveu na legenda da publicação.

Filhos

O camisa 10 do Santos tem ao todo quatro filhos. O primeiro filho de Neymar Jr. é Davi Lucca, hoje com 13 anos. O adolescente é fruto de um relacionamento do jogador com Carol Dantas. Eles não tiveram um namoro longo, mas sempre foram amigos e muito próximos. Atualmente, ela é casada e tem mais um filho: Valentin, fruto deste casamento. Eles moram na Espanha, e Davi sempre está com o pai nas férias escolares e em momentos importantes.

A segunda da filha do jogador é Mavie, de 1 ano e 8 meses, que é fruto de seu casamento com Bruna Biancardi. A influenciadora também é mãe de Mel, que nasceu neste sábado (5), em uma maternidade de São Paulo.

Entre as duas meninas, nasceu Helena, há 1 ano. A menina é fruto de um breve relacionamento do jogador com a influenciadora Amanda Kimberlly. Ela foi reconhecida com exame de DNA e acolhida por toda a família do jogador e de Bruna. Na recente festa de aniversário, todos celebraram juntos.

Lesões

Neymar vem enfrentando momentos desafiadores em sua carreira nos últimos anos. Desde a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), em outubro de 2023, o craque tem repetido uma rotina de recuperação, retorno e novas lesões que o impedem de ter uma sequência regular de participações em jogos.

Com um histórico longo de lesões anteriores, Neymar já perdeu mais de 200 partidas em seus clubes por estar machucado. Uma das contusões mais graves foi o rompimento do LCA do joelho esquerdo, associada ao menisco, que ocorreu em 2023. Ele precisou passar por cirurgia para reconstrução do ligamento e do menisco e encarou uma longa recuperação, que durou cerca de um ano.

O camisa 10 voltou aos gramados em outubro de 2024, pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas se machucou já na segunda partida de seu retorno, com uma ruptura no tendão da coxa direita. Com o problema muscular, Neymar precisou encarar mais um período de tratamento, o que abalou sua relação com a equipe saudita. Meses depois, deixou o Oriente Médio e acertou sua volta para o Santos.

Foi logo em seu retorno ao futebol brasileiro, em janeiro de 2025, que o craque de 33 anos conseguiu emplacar uma pequena sequência de jogos, ao disputar sete partidas no Paulistão – apenas uma por completo. Entretanto, teve um edema na coxa esquerda na reta final do estadual e teve que ficar mais de 40 dias sem jogar.

Ele voltou a campo no Brasileirão, mas logo em sua segunda partida, contra o Atlético-MG, sentiu um incômodo na coxa esquerda (músculo semimembranoso) e foi substituído com apenas 34 minutos em campo. Agora, ele está realizando o tratamento para poder voltar aos gramados nas próximas semanas.

