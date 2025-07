Mundo Aniversário de 90 anos de Dalai Lama tem dança, bolo de 9 andares e ator de Hollywood

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Líder religioso acenou e cumprimentou os presentes enquanto caminhava lentamente até o palco com o apoio de religiosos. Foto: Reprodução/@DalaiLama Líder religioso acenou e cumprimentou os presentes enquanto caminhava lentamente até o palco com o apoio de religiosos. (Foto: Reprodução/@DalaiLama) Foto: Reprodução/@DalaiLama

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dalai Lama completou 90 anos neste domingo (6), e seu aniversário foi comemorado com uma grande festa com a presença do líder espiritual tibetano na Índia. A cerimônia teve devotos presentes, um bolo de nove andares, música, dança, homenagens de autoridades e de um ator de Hollywood.

Vestido com seu tradicional manto amarelo e bordô, o aniversariante chegou ao complexo do Templo de Dalai Lama sob sorrisos e aplausos de milhares de monges e seguidores que se reuniram numa manhã chuvosa na cidade montanhosa de Dharamshala, no norte da Índia, onde ele vive. O líder religioso acenou e cumprimentou os presentes enquanto caminhava lentamente até o palco com o apoio de religiosos.

Uma série de rituais com música, dança e encenações foram realizados em frente a um palco onde Dalai Lama e pessoas próximas a ele estavam sentados. O líder espiritual fez um breve discurso, recebeu homenagens de autoridades e foi aplaudido por devotos.

Dalai Lama também comeu um pedaço de seu bolo de aniversário. O bolo tinha nove andares e foi distribuído entre os presentes após a primeira parte da cerimônia.

O ator Richard Gere, famoso pelos filmes “Uma linda mulher” (1990), “Chicago” (2002) e “Gigolô americano” (1980), é um seguidor do budismo e esteve presente no evento. Ele afirmou em discurso que Dalai Lama é “o bípede mais extraordinário que já caminhou neste planeta”.

“Nunca vimos alguém assim, que incorpora totalmente o altruísmo, o amor completo, a compaixão e a sabedoria. Nunca vimos um ser humano como ele. Sua Santidade pertence ao mundo. E pertence ao universo”, afirmou o ator.

Os seguidores do budismo realizaram celebrações ao redor do mundo durante a semana, como no Nepal e no Tibete, onde Dalai Lama morava antes de ir para o exílio, em 1959.

Nos últimos dias, Dalai Lama afirmou que reencarnará após sua morte e terá um sucessor, dando continuidade a uma tradição budista de séculos. O próximo líder budista será decidido por ele e por religiosos próximos a ele. O líder espiritual também disse esperar viver até os 130 anos e reencarnar após a morte.

Laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1989, Dalai Lama é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo, com seguidores que vão muito além do budismo —mas não por Pequim, que o chama de separatista e tenta colocar a fé sob seu controle. Dalai Lama também voltou a provocar a China nesta semana, ao dizer que o governo de Xi Jinping não tem direito de interferir em sua linha sucessória. Com informações do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/aniversario-de-90-anos-de-dalai-lama-tem-danca-bolo-de-9-andares-e-ator-de-hollywood/

Aniversário de 90 anos de Dalai Lama tem dança, bolo de 9 andares e ator de Hollywood

2025-07-06