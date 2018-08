Bruna Marquezine mostra abdômen definido durante malhação

Bruna Marquezine voltou das férias dedicada a cuidar da saúde e do corpo. Após comemorar os 23 anos na Grécia e matar as saudades de Neymar em Paris (França), a atriz retomou as atividades físicas com Chico Salgado, personal trainer de outras estrelas globais como Grazi Massafera, Angélica e Carolina Dieckmann.

Na noite de segunda-feira (27), a artista compartilhou um vídeo em seu Stories, do Instagram, exibindo o shape sequinho e abdômen sarado enquanto praticava um exercício. “Só eu que detesto escada?”, questionou, fazendo uma enquete aos fãs. Embaixadora da Puma no Brasil, a carioca aparece nas imagens usando um top crop da nova coleção da marca e AirPods, fones de ouvidos da Apple, que custam R$ 1.399,00.

Dona de um corpo esguio, a amiga de Sasha Meneghel é adepta da Miracle Touch, técnica desenvolvida pela massoterapeuta Renata França. Segundo a profissional, a atriz aposta no procedimento para afinar mais. “A técnica é uma massagem que eu desenvolvi há muitos anos e é um mix de drenagem com modeladora. A Bruna, como toda mulher, sempre quer emagrecer, desinchar e ficar melhor. Ela queria estar mais magra do que está, tinha como objetivo de afinar mais. Ela é incrível, o corpo dela é maravilhoso, mas fez para melhorar”, explicou a empresária.

O final de semana de Marquezine foi agitado. No domingo (26), ela se reuniu com diversos famosos na festa dos 35 anos de Tatá Werneck, que teve celebração com temática do Chaves, em sua casa, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, Bruna cantou hits de axé e se jogou no funk na companhia do amigo Victor Oliveira. Em sua conta, a noiva do ator Rafael Vitti fez um agradecimento. “A maior alegria da minha vida é ter tantos amigos, olhar para o lado e ver amigos desde o maternal e novos, que sei que vão durar para sempre! Obrigada, meu Deus, pela dádiva de poder proporcionar momentos felizes para pessoas que eu amo. Obrigada, vizinhos também”, escreveu.

Marca internacional

Bruna Marquezine é o rosto de mais uma marca internacional: A atriz foi escolhida para estrelar a nova campanha da grife italiana Alberta Ferretti. Intitulado “Week Sweater Weather”, o lançamento é uma coleção cápsula e traz suéteres coloridos com diferentes estampas relacionadas às condições climáticas. As cenas foram gravadas em Cannes, durante a passagem de Bruna pelo festival em maio deste ano.

Ao divulgar a campanha, a grife não poupou comentários positivos à artista. “Radiante Bruna Marquezine usando a coleção cápsula ‘Sweater Weather’”, escreveu em um clique da artista com uma peça de arco-íris. Em outra, ela usou o casaco com nuvem e clima chuvoso. “Maravilhosa Bruna Marquezine usa o casaco ‘Rain’”.

