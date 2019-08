Bruna Marquezine palmeirense? Semelhança entre a atriz e jogadora do time confunde a internet

Bruna Marquezine palmeirense”? Essa foi a pergunta de alguns internautas ao se deparar com as fotos de divulgação da terceira camisa do clube nesta sexta-feira (23). A campanha de lançamento do Palmeiras começou a repercutir nas redes sociais e deixou alguns seguidores confusos com a modelo do ensaio, estrelado pela volante Maressa, do time feminino alviverde.

Coincidência, ou não, a peça é uma parceria com a Puma, marca na qual a atriz é embaixadora no Brasil e exibe seus modelitos em treinos com o personal Chico Salgado. O uniforme vai ser lançado dia 10 de setembro, contra o Fluminense, na arena do Verdão, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atriz foi anunciada como nova porta-voz da Puma em junho de 2018 e comemorou o posto. “Já faz algum tempo que eu queria fazer parte dessa família, porque me identifico de verdade com a marca e admiro muito suas embaixadoras. Essa parceria me enche de orgulho porque conheço o compromisso deles com o respeito e a valorização das mulheres, exatamente como elas são. Muito obrigada, Puma, por me receberem tão bem! É uma honra fazer parte dessa família! Que a nossa trajetória seja linda! Repleta de conquistas e boas surpresas!”.

Na época, a artista ainda namorava o jogador Neymar, de quem ganhou recente curtida em foto sua com o jornalista Ivan Moré. Os dois romperam em outubro do ano passado por decisão do craque.

Recentemente, a carioca brilhou pela sua passagem pelo red carpet do Festival de Gramado, na Serra Gaúcha, para lançar o filme “Vou Nadar Até Você”. Este, é o primeiro projeto da artista como protagonista nos cinemas. Em coletiva de imprensa do longa, Bruna esclareceu que não ficou incomodada com passagens de cena em que aparece nua.

“Não são cenas gratuitas, fazem parte da história. Não foi uma preocupação. O foco era fazer arte, e o ambiente no set era de parceria e liberdade. Todo o resto vira pequeno”, disse ela, que se emocionou com a presença dos pais em evento. “Estou feliz. Imensamente feliz por ser artista. Feliz porque tenho os meus pais aqui comigo para ver a minha estreia no cinema: um momento que eu também sonhei por muito tempo”, comemorou Marquezine.

Polêmica

Bruna Marquezine usou seu perfil no Instagram, na última quarta-feira (21), para fazer um post condenando as queimadas da Amazônia, mas foi atacada por uma internauta que a chamou de “petista imunda”. A atriz compartilhou um vídeo do Greenpeace e escreveu: “Nós somos a última geração que pode salvar a floresta Amazônica, o pulmão do mundo”. Mesmo que não tenha citado nenhum partido político, o post foi o suficiente para ser xingada: “Petista imunda. Onde estava quando o PT destruía tudo?”.

Marquezine, então, disse que a questão não é sobre política e que nunca votou no PT: “Parem com isso! Meu Deus! Vamos acabar com o mundo e as pessoas ainda vão achar que é sobre partido. E eu nunca fui ou votei no PT. Na época que estavam no poder eu era uma alienada que não ligava para política. Quando comecei a acordar, fui para rua contra as decisões do governo Dilma. Não é sobre o PT. É sobre a nossa responsabilidade com o nosso planeta, sobre as gerações futuras”.

