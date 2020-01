| Bruna Marquezine posa de biquíni após café da manhã saudável

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Dias antes, Bruna foi atacada na web após postar uma sequência de fotos usando um biquíni cor-de-rosa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de refutar rumores de anorexia, Bruna Marquezine mostrou o que costuma tomar em seu café da manhã. Mas, de férias, além de uma mesa farta de frutas, mel e queijo, o que chamou a atenção foi o horário da primeira refeição do dia da atriz. “Café da manhã às 14h13”, contou a artista, atacada na web após postar uma sequência de fotos usando um biquíni cor-de-rosa. “Estou muito saudável, feliz com quem sou e com meu corpo. Só isso importa”, disparou Bruna, garantindo que não sofre qualquer distúrbio alimentar.

Corpo de Bruna Marquezine foi alvo de críticas em foto de réveillon

Não apenas de biquíni Bruna Marquezine chamou a atenção para suas curvas sequinhas. Toda de branco no réveillon, com saia e top de seda e as costas nuas, o corpo da atriz também foi alvo de ataques nas redes sociais. “Gente, vocês têm noção que dá pra ver o pulmão dela? Anorexia é uma doença e mata! Pelo amor de Deus, se cuida”, sugeriu um internauta. “Ser gordo ou ser magro não é sinônimo de uma pessoa não saudável. Na verdade, o que não é nada saudável é o seu comentário absurdamente irresponsável e extremamente ignorante”, rebateu a ex-namorada de Neymar, que apostou em vários trends de verão em sua temporada na Bahia.

Bruna Marquezine curtiu réveillon com irmã

Muito se especulou após a ida de Bruna Marquezine para o Nordeste. Alguns fãs do ex-casal Brumar chegaram a vibrar com a possibilidade da atriz reencontrar e reviver o romance com Neymar, que também estava na Bahia. Bruna, no entanto, ficou mais perto de outro ex-affair, o artista plástico Gian Luca, irmão de Giovanna Ewbank. Mas ao contrário do Rock in Rio, quando foram flagrados trocando carinhos, desta vez nada se mostrou sobre os famosos. Na virada do ano, Bruna publicou uma foto ao lado da irmã, Luana, e comemorou a primeira viagem acompanhada pela caçula.

Bruna Marquezine não dispensa massagem em viagem

Nem durante os momentos de folga Bruna Marquezine descuida do visual. Para eliminar e retenção de líquidos e manter o corpo sequinho, a atriz investe em uma massagem poderosa mesmo durante as férias. Logo em seu primeiro dia em Trancoso, na Bahia, a artista mostrou que estava se cuidando com a ajuda da esteticista Catharina Pimenta, que aplicou nela a Miracle Touch, massagem redutora queridinha das famosas. Mas em seguida vibrou ao comer uma feijoada, mostrando que o sucesso da boa forma, bastante elogiada em cliques de biquíni, é mesmo o equilíbrio.

