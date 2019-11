Bruno Gagliasso encerra contrato com a TV Globo após 18 anos

Bruno Gagliasso encerrou seu contrato com a TV Globo após 18 anos de atuações em séries e novelas da emissora. Mas isso não significa que ele vai deixar de vez a empresa. Ele ainda poderá trabalhar por obra, um meio que as partes encontraram para que o ator tenha “mais liberdade artística”.

Aos 37 anos, Gagliasso afirmou em uma publicação no Instagram, nesta quinta-feira (07), que a negociação com a TV Globo foi baseada em uma relação “muito franca e madura” como “sempre foi”. “A empresa me acolheu, ouviu minhas ideias e decisões, e assim compreendemos este novo tempo”, disse.

O contrato foi rompido nos moldes convencionais para que ele possa trabalhar junto à emissora por obra. “O futuro certamente nos reserva muitos outros trabalhos, novas e maravilhosas histórias”, acrescentou.

Na publicação, composta por fotos de personagens que Gagliasso viveu na dramaturgia da TV Globo, ele relembrou o nome de alguns deles e afirmou que todos “trouxeram coisas boas e lindas”. Ele finalizou o texto agradecendo à emissora pela possibilidade de “amadurecer como ator” e pela confiança em seu trabalho. “Fui e sou muito feliz por todos esses anos”, disse.