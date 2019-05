Cabanha Floripana e Brasil Florestal fazem bonito na ExpoCampos

Na segunda maior exposição nacional da raça Angus em número de animais inscritos, a Cabanha Floripana, de Urupema (SC), da criadora Stephany Martins Melo dos Santos, faz o grande campeonato entre as fêmeas com a vaca jovem com cria ao pé Floripana 170 Brilliance (box 35). O título de reservada de grande campeã foi para o animal TE 317H da 3 Marias – Bismarck (Box 39) da 3 Marias Agronegócios, de Videira (SC), de Dorival Carlos Borga. A terceira melhor fêmea é o exemplar Renascença 652 (box 8) e pertence à Fazenda Renascença, do criador Nelson Serpa, de Campos Novos (SC).

Nos machos, o grande campeonato foi para o touro BF Itanhomi da Brasil Florestal TE 653 (box 78), da Fazenda Brasil Florestal, de Itaiópolis (SC) do criador Nivaldo Dzyekanski. A propriedade também levou o título de terceiro melhor macho com o terneiro maior BF Kuã da Brasil Florestal MN 816 (box 61). O reservado de grande campeão da ExpoCampos é o reprodutor Floripana TEI140 Candelero (box 80), da Cabanha Floripana, de Urupema (SC), da criadora Stephany Martins Melo dos Santos.

Segundo o jurado Luiz Walter Leal Ribeiro, a exposição de Campos Novos teve excelente apresentação de exemplares Angus. Ao todo, destacou ele, 80 animais de quatro criatórios entraram em pista, sendo 42 fêmeas e 38 machos. “Tivemos um alto nível, com animais com desenvolvimento muito bom, bem apresentados, com boas carcaças e muita nobreza racial”, pontuou. Avaliação criteriosa que foi destacada pelo inspetor técnica da Angus Samuel Bortoli. “A disputa foi acirrada e decidida no detalhe”, pontuou.

