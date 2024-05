Política Governo prepara crédito subsidiado para cidadãos e empresários do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Segundo o governo, os juros do crédito terão “forte subsídio” para que o Estado “possa se reeguer”. Foto: Lauro Alves/Secom Segundo o governo, os juros do crédito terão “forte subsídio” para que o Estado “possa se reeguer”. (Foto: Lauro Alves/Secom) Foto: Lauro Alves/Secom

O governo federal elabora um projeto de linhas de crédito subsidiado para o cidadão, pequenos, médios e grandes empresários, além de prefeituras e produtores rurais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os juros do crédito terão “forte subsídio” para que o Estado “possa se reeguer”.

Em entrevista a jornalistas nesta quarta (8), o ministro da Casa Civil disse que o governo federal trabalha em duas frentes principais. Uma com verbas para o atendimento emergencial, como resgate, salvamento, cestas básicas, limpeza, desobstrução de vias, atendimento de saúde, etc. E a outra é essa linha de crédito de longo prazo que está em estudo e deve ser anunciada pelo presidente nesta quinta-feira (9).

A ideia é que o governo atue como fiador da operação. Isso reduz o risco da negociação e estimula que bancos ofereçam financiamentos com taxas de juros menores.

“Vamos apresentar ao presidente, muito provavelmente amanhã ele deve fazer esse anúncio, que a é a parte de financiamento. Para todo mundo, para sociedade, para o cidadão comum, para os empresários pequenos, médios e grandes, para os municípios e o Estado. Com subsídio, forte subsídio para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer. Que as empresas rurais e urbanas possam se reerguer”, disse Rui Costa.

O entendimento da Fazenda, que se debruça sobre o modelo, é de que principalmente pessoas de baixa renda que perderam a casa e os bens não terão condições de recorrer aos juros praticados normalmente no mercado, inclusive por não terem garantias ao empréstimo.

Ainda não foram divulgados valores e condições para liberação do crédito. A proposta será apresentada ao presidente nesta quarta, e se tiver aval de Lula, deve ser anunciada nesta quinta. A medida, então, será enviada para análise do Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas que a proposta já está sendo articulada com parlamentares para garantir a aprovação do texto.

