O ex-governador Sérgio Cabral ficará sem receber visitas por um mês no presídio de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O órgão acrescentou que a punição a Cabral inclui, durante esses 30 dias, ficar em isolamento na própria cela e tomar banho de sol afastado dos outros detentos. As restrições são por uma instalação de “videoteca” na cadeia.

Deixe seu comentário: