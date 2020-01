Notas Brasil Cães ficam presos dentro de agência bancária em SP

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Os dois cães que ficaram horas presos dentro de uma agência bancária de Itapetininga (SP) foram “resgatados” por um funcionário terceirizado do banco no fim da tarde de domingo (19). Moradores e clientes do banco que estiveram no local tentaram abrir a porta, mas sem sucesso. Foi então que um dos moradores locais acionou o banco pelo telefone.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário