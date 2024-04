Notas Brasil Seis corpos são encontrados no Guarujá durante buscas por PM

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Os corpos de seis pessoas foram encontrados no Guarujá (SP), neste mês, durante buscas por um soldado da Polícia Militar (PM) que está desaparecido desde o último dia 14. O primeiro cadáver foi localizado no dia 16, outras duas ossadas no dia 22 e outros três corpos na tarde de quarta-feira (24). O desaparecimento do policial militar segue em investigação.

