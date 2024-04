Notas Brasil Cesta básica nacional terá 15 alimentos com imposto zerado

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Quinze alimentos in natura ou pouco industrializados vão compor a cesta básica nacional e pagar imposto zero, com a reforma tributária. O projeto de lei complementar que regulamenta o tema trouxe ainda 14 produtos com alíquota reduzida em 60%. O governo informou que se baseou nos alimentos in natura ou “minimamente processados” para definir a cesta básica nacional.

2024-04-25