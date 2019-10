A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em 2ª votação, nesta quarta-feira (9) o projeto de lei (PL) 5/2017, que autoriza a Prefeitura a fornecer merenda escolar durante as férias. A proposta, de autoria do vereador Mario Covas, segue agora para sanção, ou veto, do prefeito Bruno Covas (PSDB).