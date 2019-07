Câmeras de segurança flagram caminhão desgovernado atingindo casa em Bom Princípio

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que um caminhão desgovernado atingiu uma residência na cidade de Bom Princípio, no Vale do Caí. O filho da comerciante Eloíta Ferreira Bueno, dona da residência, não se feriu com o acidente, mas a fachada da casa ficou completamente destruída.

No vídeo, é possível ver o caminhão sem freio descendo a ladeira, batendo em veículo estacionado e só parando após bater na casa de Eloíta. No momento em que o acidente aconteceu um homem circulava na rua, e precisou correr para se desviar da rota do veículo.

O motorista do caminhão teria deixado o veículo estacionado com uma pedra embaixo da roda. Quando ele tentou fazer o motor ligar, acabou perdendo o controle. Segundo a Brigada Militar, uma pane mecânica causou o incidente. A empresa responsável pelo caminhão irá pagar os prejuízos do conserto da casa, que deve ficar pronta em 40 dias.

Assista o vídeo: