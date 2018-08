Câmeras e microfones abertos

A propaganda em rádio e TV, que se inicia hoje, foi criada com o Código Eleitoral de 15 de julho de 1965.

Os programas com os candidatos à Presidência da República serão exibidos durante 15 dias intercalados e vão durar o total de 375 minutos. Tempo para que expliquem sobre os projetos de saúde, educação, infraestrutura, segurança, economia e intervenção estatal no mercado.

O risco

Campanhas em rádio e TV, nos anos anteriores, mostraram ser possível desconstruir candidaturas conceituadas como sólidas.

Gostam de voar

Economistas que assessoram candidatos à Presidência só divergem em relação ao tempo para acabar com o déficit público. O que nenhum diz é como alcançarão a proeza. Provavelmente porque não sabem.

Em busca do voto feminino

A candidata Ana Amélia Lemos passará a fazer agenda própria de campanha, buscando o apoio das mulheres. Começará pelo Rio de Janeiro, na próxima semana, para falar sobre violência doméstica e gravidez precoce, entre outros temas.

Quando dá certo

O prefeito de Gravataí, Marco Alba, anunciou ontem que pagará 50 por cento do 13º salário dos municipários a 16 de outubro. Repetirá o que fez em 2017.

Contrasta com o comportamento das finanças na maioria das prefeituras, que estão quebradas.

Resultados aparecem

O desempenho da gestão em Gravataí decorre de medidas como a redução da folha salarial, que atingia 50 por cento da arrecadação, para 44.

Também as horas extras diminuíram de 3 por cento da folha para 0,5.

A economia possibilitou, entre outras obras, a construção da primeira Unidade de Pronto Atendimento. A segunda está em fase de conclusão. Na área da segurança, houve a instalação da Central de Videomonitoramento com 318 câmeras e rede de fibra ótica ao longo de 300 quilômetros. A Guarda Municipal tem 240 agentes, efetivo maior do que o da Brigada Militar em toda a cidade.

Segue dividido

O PP ainda não se recuperou do choque da manhã do dia 4 deste mês, quando ocorreu a convenção estadual. Delegados e militantes, que viajaram durante toda a noite para chegar a Porto Alegre e aplaudir a escolha do deputado federal Luiz Carlos Heinze ao governo do Estado, foram surpreendidos com a troca por Eduardo Leite. O auditório lotado da Assembleia Legislativa não esperava. Desde então, tentam se recompor mas ainda não chegaram a tanto.

Com e sem gás para respirar

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul rejeitou este ano a aprovação do Regime de Recuperação Fiscal. O Rio de Janeiro, que assinou o contrato, suspende por três anos o pagamento das dívidas à União, evitando a transferência de 29 bilhões e 400 milhões de reais.

Pior é impossível

Em prova aplicada pelo Ministério da Educação, sete em cada 10 alunos do Ensino Médio na rede estadual apresentaram nível insuficiente de conhecimento em língua portuguesa e matemática.

Os candidatos ao governo precisam eleger este desastre, que vem de longe, como tema prioritário, apontando soluções viáveis.

Há 90 anos

A 31 de agosto de 1928, o governador do Estado, Getúlio Vargas, abriu concorrência para estudos sobre as quedas d’água nos rios Jacuí e das Antas, visando o aproveitamento e a geração de energia. Quinze anos após, foram tomadas primeiras medidas para a criação da Comissão Estadual de Energia Elétrica.

Simples para eles

O que custa, do presidente da República ao vereador do município mais pobre, aumentar despesas?

Nada além do que um canetaço, fazendo recair a conta nos ombros e no bolso dos que pagam impostos.

Tornam-se craques

De tanto chutarem nas respostas durante entrevistas, Tite poderá convocar alguns candidatos para a seleção.

