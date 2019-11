Camila Loures e família realizam turnê no Brasil e na Europa em comemoração aos 10 milhões de inscritos no Youtube

A influenciadora digital Camila Loures estará realizando um show para seus fãs neste sábado (16) no teatro AMRIGS, em Porto Alegre. Camila atingiu a marca de 10 milhões de seguidores em seu canal no YouTube em setembro.

E para comemorar esse momento histórico em sua carreira, a mineira, de 24 anos, reuniu a divertida Família Loures (o irmão Phillipe Loures, a prima Glenda Loures, a cunhada Nanda Caroll e o amigo Luís Cardoso) para um show que promete marcar a vida de seus seguidores: A Turnê Família Loures, que percorrerá o Brasil e o exterior.

“É a minha segunda turnê. Estou muito feliz e ansiosa para que ela comece. Não vejo a hora de reencontrar meus fãs e sentir seu carinho. Quando eu viajei com a primeira turnê, nas salas de cinema, não tinha nem 1 milhão de seguidores. Agora eu tenho quase 10 milhões a expectativa e responsabilidade aumentam”, comentou a produtora de conteúdo.

Realizada pela Brasilera Digital, empresa responsável pela gestão da carreira de influenciadores digitais, a turnê tem como objetivo trazer o sucesso do quadro “24 horas” para a vida real, por meio de um cenário que utiliza a projeção mapeada – método que projeta imagens de maneira tridimensional, gerando uma experiência única ao público.

O 24 horas é considerado um dos maiores quadros do canal de Camila Loures e mais acessados no YouTube. Neste conteúdo, não roteirizado e com alcance de 2 a 9 milhões de views, a influencer e a Família Loures passam o dia fazendo uma atividade, como passar 24 horas no Parque Aquático ou 24 horas dentro de um shopping.

Após cada show, Camila e a Família Loures receberão o público, em um espaço especialmente decorado pela organização, para autógrafos, fotos e vídeos para redes sociais.

Outro detalhe são as interações que Camila e sua família desenvolverão com o público por meio do aplicativo de edição e gravação de vídeos Likee. Uma delas, já revelada pela produção, é o “Likee coletivo”. Nesta ação, os influenciadores convocarão a plateia a postar um vídeo no app durante o evento todos ao mesmo tempo.

A turnê Família Loures se estende até o primeiro trimestre de 2020, pois haverá uma pausa na programação em função da comemoração do natal e ano novo. 25 cidades brasileiras e duas na Europa receberão a família mais querida do YouTube durante este período

Serviço:

Porto Alegre

Data: 16/11

Local: Teatro AMRIGS

Endereço: Avenida Ipiranga, 5311 – Parternon

Horário: a partir das 17h

Onde comprar: Site oficial da Sympla