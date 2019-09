Caminhada Cultural noturna em cemitérios é atração para a sexta-feira 13 em Porto Alegre

A sexta-feira 13 desta semana vai ter uma programação especial alusiva à data. O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (CHC) promove, a partir das 19h30, mais uma edição da Caminhada Cultural nos Cemitérios da Santa Casa e São José, no bairro Azenha, em Porto Alegre. O passeio reúne arquitetura, história e arte.

A atividade será mediada por historiadoras do CHC e especialista da área, além de oportunizar de um novo olhar sobre a cidade, colocando em evidência aspectos que passam despercebidos no cotidiano. Os cemitérios possuem túmulos e mausoléus repletos de representações políticas, sociais, econômicas e culturais do Estado. Para melhor visualização é necessário levar lanterna.

Para participar basta realizar a inscrição antecipada no site www.chcsantacasa.org.br. O valor é de R$ 10 e há meia-entrada para estudantes, idosos e pessoas com deficiência. O valor arrecadado na ação será revertido para o transporte de escolares da rede pública de ensino nas atividades educacionais e culturais do CHC.

Mediadoras

Amanda Mensch Eltz, Mestranda em Museologia e Patrimônio/UFRGS, historiadora CHC Santa Casa

Gabriela Portela Moreira, Mestrada em Educação/UFRGS, historiadora CHC Santa Casa

Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho, Doutora em Artes Visuais/UFRGS, Professora do departamento de Museologia, Conservação e Restauro da UFPEL

Serviço

O quê: Caminhada Cultural nos Cemitérios da Santa Casa e São José

Onde: avenida Professor Oscar Pereira, 423 – Azenha

Quando: 13 de setembro, às 19h30

Duração: 2h30

Valor: R$ 10 e meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência;

Inscrições: http://www.chcsantacasa.org.br/caminhada-cultural-cemiterio-da-santa-casa-e-sao-jose/

