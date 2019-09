A edição 2019 do Setembro Verde, pela doação de órgãos, foi lançada na tarde desta segunda-feira, 2, no Salão Nobre do Paço Municipal. Neste ano, a Prefeitura de Porto Alegre é parceira da ONG Viavida Pró-Doações e Transplantes, que há 19 anos organiza a campanha de conscientização e divulgação para reduzir a lista de espera por um transplante.