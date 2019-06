Campanha do Agasalho: Desafio Solidário arrecada mais de 40 mil peças de roupas

O Dia do Desafio deste ano instigou os gaúchos não apenas fisicamente, mas mentalmente também: para fazer o bem. A atividade, realizada no dia 29 de maio, incentivou o público a doar roupas, calçados e cobertores para a Campanha do Agasalho, realizada pelo Governo do Estado em parceria com o Sistema Fecomércio-RS/Sesc.

O resultado final foi a arrecadação de 43.912 peças, que serão repassadas às entidades sociais participantes. A Campanha ainda segue recebendo doações até o dia 31 de agosto. As Unidades do Sesc/RS são pontos de coleta, além de:

• Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul (Av. Borges de Medeiros, 1.501 – térreo, em Porto Alegre)

• Edifício-sede do Daer (Av. Borges de Medeiros, 1.555, em Porto Alegre)

• Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros

• Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana

• Supermercados Zaffari (36 pontos de coleta)

• Farmácias São João (267 pontos de coleta)

• Praças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR)

• Edifício-sede e superintendências regionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer)

Deixe seu comentário: