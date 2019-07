Campanha solidária da Rede Pampa com a prefeitura emociona primeira-dama: “Fico muito feliz e realizada de ver o engajamento”

A Rede Pampa se uniu à prefeitura de Porto Alegre com a intenção de juntar o amor ao futebol com a vontade de fazer o bem. A iniciativa agradou a primeira-dama da capital, Tainá Vidal. Para ela, a vontade que as pessoas tem de ajudar é uma motivação: “Eu fico muito feliz e realizada de ver o engajamento de tantas pessoas de diferentes”.

Na ação, a Rádio Grenal usará o Gre-Nal 421 para fazer uma competição fora de campo: qual equipe levará o título de torcida mais solidária? o objetivo será a coleta de roupas para ajudar na Campanha do Agasalho do Executivo municipal. A iniciativa “Driblando o Frio no Gre-Nal” terá uma competição saudável e Tainá diz que essa ideia faz com que as pessoas fiquem mais impactadas. “Os times competem entre si, mas nesse momento da campanha a gente quer trazer um resultado pras pessoas que realmente mais precisam”, destaca a primeira-dama da capital.

Tainá cita ainda a vontade de bater a meta do ano passado de 256 mil peças. Ela ressalta que, com essa parceria, acredita que as pessoas se sentirão mais motivadas: “Ainda mais quando se trata de futebol, aqui no sul essa competitividade entre Grêmio e Inter é muito rigorosa.” Até o dia 15 de agosto, a Campanha do Agasalho 2019 tem meta de arrecadar 270 mil peças.

