O corpo do canadense sequestrado nesta semana em Burkina Faso foi encontrado na quarta-feira (16). Ele é o segundo cidadão do Canadá a ter desaparecido no país africano somente neste mês em 5 de janeiro, uma mulher desapareceu enquanto cruzava, de carro, o território burquinense com um italiano. Kirk Woodman foi sequestrado na noite de terça (14) por cerca de 10 atiradores.