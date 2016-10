Candidata a vereadora de Canela desabafa no Facebook. Ela se surpreendeu ao ser enganada por supostos eleitores

Uma candidata a vereadora do município gaúcho de Canela desabafou no Facebook. Ela percebeu que muitos eleitores que confirmaram, por mensagens na rede social, que votariam nela no pleito deste ano, não disseram a verdade. A candidata de 27 anos recebeu apenas 50 votos e cerca de mil mensagens de pessoas que confirmaram a escolha de seu nome para o legislativo.

Em um recado na internet ela comentou o caso:

“AOS AMIGOS,

BOM DIA,

DEIXO CLARO AQUI QUE NUNCA USEI A FALSIDADE AO CONVERSAR COM VOCÊS, POIS JÁ RECEBI 874 MENSAGENS COM O DIZER VOTEI EM VOCÊ… SEJAMOS VERDADEIROS… RESPEITO A TODOS, SE NÃO TEM O QUE FALAR, É MELHOR FICAR QUIETO DO QUE MENTIR! PENSEM NISSO!!! NÃO ESTOU SENDO IRÔNICA, MAS VAMOS NOS RESPEITAR, AGORA SE VOCÊ FAZER UMA CRITICA CONSTRUTIVA DE ONDE ERREI, ISSO EU VOU ACEITAR…OBRIGADA A TODOS!”

