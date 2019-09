Cantor Roberto Leal morre aos 67 anos em São Paulo

O cantor Roberto Leal morreu aos 67 anos na madrugada deste domingo (15), em São Paulo. Leal estava internado no Hospital Samaritano. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O artista português morava no Brasil desde a infância. Durante sua carreira, fez sucesso com músicas como “Arrebita” e “Bate o Pé”, que traziam sonoridade lusitana.

Internado desde a terça-feira (10), Leal tinha um melanoma maligno que evoluiu, atingindo o fígado, causando síndrome de insuficiência hepatorrenal, de acordo com a assessoria do artista. O cantor fazia tratamento de câncer havia três anos. Leal deixa a mulher e três filhos.

O velório do artista será aberto ao público e acontece na Casa de Portugal (av. da Liberdade, 602), região central da cidade, na segunda-feira (16), das 7h às 14h.

O enterro está marcado para as 15h, no Cemitério Congonhas (r. Ministro Álvaro de Sousa Lima, 101), na zona sul de São Paulo.

Em 2018, Roberto Leal foi candidato a deputado estadual em São Paulo pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Com 8.273 votos, não conseguiu se eleger.

De acordo com o jornal português Diário de Notícias, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, havia enviado uma mensagem para Roberto Leal no ano passado, enquanto o cantor ainda fazia o tratamento de câncer.

“Queria neste momento saudar com um grande abraço de amizade, acompanhando um período um pouco mais difícil na vida. Sobretudo saudar o papel ao longo de tantos anos na projeção da língua portuguesa, na projeção daquilo que é a música portuguesa e na ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, em particular à ligação às comunidades brasileiras”, disse o mandatário na época.

Relato

O cantor português Roberto Leal vivia o drama de lutar contra um câncer há mais de dois anos. O artista de 67 anos começou com uma hérnia de disco que evoluiu para fortes dores na coluna e membros inferiores. Depois de um agressivo tratamento, três cirurgias e radioterapia, o cantor ainda desenvolveu duas cataratas e perdeu parte da visão do olho direito.

“Se eu tivesse tomado decisões de outras pessoas eu teria retirado a minha vista”, desabafou em entrevista à RedeTV! em fevereiro deste ano.

Não bastasse ter de lidar com a doença, Leal afirmou na ocasião que encava a descrença da própria família de que ele sairia da situação.

Leal teve de se locomover com cadeira de rodas e, ao voltar a cantar, relatou ter sido carregado muitas vezes por não conseguir chegar ao palco. Ele teve metástase na panturrilha. O carinho das pessoas, porém, continuou forte.

