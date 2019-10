O cão Thor, considerado um dos melhores em buscas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, morreu devido a diversos problemas de saúde no último fim de semana. Entre as diversas missões, Thor atuou em buscas nos desastres da Samarco, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, em 2015; e da Vale, em Brumadinho, em janeiro deste ano.